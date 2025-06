Genova Beach Soccer, via alla stagione 2025: prima tappa a Terracina dal 17 al 25 giugno

Il Genova Beach Soccer è pronto a dare il via alla stagione 2025, che inizia ufficialmente oggi con la prima tappa del campionato italiano in programma a Terracina. Sia la formazione maschile che quella femminile del club ligure saranno impegnate nella prestigiosa kermesse organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il debutto - La squadra maschile, affidata alla guida tecnica di Llorenç Gómez – Pallone d’Oro del beach soccer nel 2018 e alla sua prima esperienza sulla panchina genovese – debutterà giovedì 19 giugno alle ore 19:30 contro il Lamezia, tra le formazioni accreditate alla vittoria finale e capitanata dal giappo-brasiliano Ozu Moreira, Pallone d’Oro nel 2019. Il programma proseguirà con due incontri contro le neopromosse Crotone (venerdì 20) e Faventia (sabato 21), per concludersi domenica 22 giugno con il match di cartello contro i padroni di casa del Terracina, previsto alle ore 18:30.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto in preparazione – ha dichiarato mister Gómez –. Questa prima tappa rappresenterà un importante banco di prova per valutare il nostro livello e consolidare la crescita del gruppo. L’obiettivo è affrontare ogni sfida con intensità e consapevolezza.”

Beach soccer in rosa - Anche la formazione femminile, allenata da Nicolò Rossetti, si prepara a un avvio impegnativo. Il debutto è fissato per mercoledì 18 giugno contro la matricola Cosenza, mentre giovedì 19 sarà già tempo di un confronto di vertice contro il Terracina, tra le formazioni meglio attrezzate della competizione. “Abbiamo costruito una rosa competitiva – ha affermato mister Rossetti –. L’attuale format a eliminazione diretta richiede massima concentrazione fin dal primo incontro. Ogni dettaglio potrà fare la differenza.”

Come vederle - Le partite del Genova Beach Soccer, maschili e femminili, saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sul canale YouTube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti, permettendo a tifosi e appassionati di seguire l’intera stagione da vicino.

Con il debutto alle porte, il Genova Beach Soccer si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia sportiva nella sabbia tricolore.

