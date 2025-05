Genova Beach Soccer Cup, Milano vince la prima edizione

Si è conclusa con la vittoria di Città di Milano la prima edizione della Genova Beach Soccer Cup, il torneo di calcio su sabbia organizzato dalla Genova Beach Soccer nel nuovo Stadium di via delle Campanule. Una manifestazione internazionale che ha visto la partecipazione di squadre provenienti da Italia, Francia e Cipro. Sono proprio i ciprioti del Pafos BS a salire sul secondo gradino del podio. Medaglia di bronzo per Marsiglia, Faventia chiude al quarto posto davanti a Genova, Pisa, Chiavari e Bologna.

L'allenatore della Genova Beach Soccer, l'ex pallone d'oro Llorenc Gomez, ha premiato l'mpv del torneo Luis Enrique (Marsiglia) e il miglior portiere Andrea Chiodi (Città di Milano). “È stato un torneo emozionante con grandi giocate, gol spettacolari e tanto divertimento – commenta Paolo Covotta, presidente della Genova Beach Soccer. – Un’esperienza completamente nuova che intendiamo riproporre anche il prossimo anno. La Genova Beach Soccer Cup rappresenta non solo un’opportunità preziosa per testare le squadre in vista delle tappe di Serie A, ma anche un’occasione per far conoscere e apprezzare ai genovesi una disciplina affascinante, in forte crescita per seguito e popolarità”.

Llorenç Gómez, visibilmente emozionato, ha voluto esprimere il suo pensiero al termine della manifestazione: “Si conclude la prima edizione della Genova Beach Soccer Cup lasciandoci un sapore davvero speciale. Sono stati tre giorni intensi, emozionanti, pieni di calcio e di vero spirito sportivo. Dal punto di vista organizzativo, possiamo dirci molto soddisfatti dell’andamento generale della competizione. Tutto è filato liscio e l’energia è stata positiva sin dal primo giorno.”

Dal punto di vista sportivo, Gómez ha voluto sottolineare la crescita del suo gruppo: “Siamo all’inizio di un progetto pieno di entusiasmo, con solo 12 allenamenti alle spalle, e questo torneo ci è servito per misurarci, imparare e crescere. La progressione della squadra è stata reale e visibile. Sappiamo che il percorso è ancora lungo, ma i frutti del lavoro costante iniziano già a vedersi.”

La prima Genova Beach Soccer Cup si chiude dunque con un bilancio più che positivo, lasciando intravedere un futuro promettente per il movimento del beach soccer a Genova.

Adesso testa al campionato per i biancorossi, che partiranno per Terracina a metà Giugno avversarie nella prima tappa Lamezia, Faventia, Crotone e Terracina (favorita per la vittoria), insieme alla squadra femminile che inizierà la preparazione tra pochi giorni al Genova Beach Stadium, le ragazze di mister Nicolò Rossetti sono pronte per il loro 4°anno in serie A Beach Socc

