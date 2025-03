Genova, Basko sostiene la ricerca e l’innovazione sanitaria: oltre 80mila euro donati agli ospedali Gaslini e San Martino

Basko annuncia un ulteriore passo nel suo impegno per la salute e il benessere delle future generazioni attraverso il programma Basko For Next Gen. Il progetto, che rappresenta un pilastro della strategia di Basko, si pone l’obiettivo di supportare le giovani generazioni, promuovendo stili di vita sani, educazione alimentare e sportiva nelle comunità locali in cui l’azienda opera. In continuità con quanto fatto negli anni precedenti, anche in questo caso Basko ha promosso una concreta iniziativa di responsabilità sociale che ha portato alla donazione di oltre 80.000 euro, destinati a due importanti realtà sanitarie liguri: l’Istituto Giannina Gaslini e l’Ospedale Policlinico San Martino. Il suo impegno a supporto delle attività di ricerca e innovazione in ambito sanitario rappresenta un ulteriore passo verso iniziative concrete che rispondono alle necessità della collettività

“Da sempre, il Gruppo Sogegross ha messo al centro delle proprie azioni il territorio e le comunità locali, consapevole che un’impresa di successo non può prescindere dal benessere collettivo” afferma Luca Gattiglia, direttore Acquisti Gruppo Sogegross “Sostenere iniziative come il progetto di Telemedicina dell’Istituto Gaslini, che riduce le distanze e migliora l’accesso alle cure, e la ricerca innovativa sull’oncologia presso l’Ospedale San Martino, è uno dei tanti gesti che attuiamo per restituire al territorio parte di quanto riceviamo da esso. Il nostro impegno va oltre la semplice attività commerciale: vogliamo essere un motore di sviluppo per la salute, l’educazione e il benessere delle nuove generazioni, promuovendo una cultura della responsabilità sociale che si traduce in azioni concrete”

“Con il programma Basko For Next Gen, non solo ci impegniamo a soddisfare le necessità immediate delle comunità locali, ma lavoriamo anche per un futuro migliore, sostenendo iniziative scientifiche e assistenziali di grande valore” commenta Giovanni D’Alessandro, direttore Canale Basko e lead director Progetto Retail Gruppo Sogegross. “La nostra collaborazione con istituzioni sanitarie prestigiose come l’Istituto Giannina Gaslini e l’Ospedale Policlinico San Martino dimostra il nostro costante impegno nel favorire la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di migliorare la salute delle persone e garantire un benessere duraturo per le nuove generazioni. Siamo fermamente convinti che questo contributo sia essenziale per costruire un futuro più sano e prospero per tutti”

In questo contesto Basko effettuato una donazione di 40.000 euro all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, supportando un progetto scientifico e assistenziale di grande rilevanza. L’importo sarà destinato alla ricerca su nuove combinazioni farmacologiche per il trattamento del melanoma uveale, una forma rara e aggressiva di tumore oculare. L’obiettivo della ricerca è individuare strategie terapeutiche innovative per prevenire la progressione della malattia e la formazione di metastasi epatiche, che colpiscono il 50% dei pazienti. Il progetto si concentrerà sull'esplorazione di nuovi bersagli molecolari, con un focus particolare sui meccanismi epigenetici, per sviluppare trattamenti più efficaci e personalizzati, offrendo così nuove prospettive per i pazienti affetti da questa grave patologia

“Desidero esprimere, a nome di tutto il Policlinico, un sentito ringraziamento a Basko per il prezioso contributo. Il sostegno dimostrato è per noi un esempio di come la sinergia tra il mondo delle imprese e quello della sanità possa generare un impatto concreto e positivo volto al miglioramento della vita delle persone, offrendo nuove speranze per il futuro” - commenta il direttore generale dell’Ospedale Policlinico San Martino Marco Damonte Prioli

"Il supporto di Basko è molto importante perché contribuisce allo sviluppo professionale di una giovane ricercatrice, la Dott.ssa Valentina Rigo, che vuole portare avanti un progetto promettente sul melanoma uveale, una patologia per cui ancora non esistono terapie per prevenirne le metastasi - aggiunge Antonio Uccelli, direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - Grazie a questa donazione, che rappresenta un investimento sulle nuove generazioni di ricercatori, possiamo affrontare una sfida che richiede soluzioni innovative, con l'intento di offrire nuove possibilità terapeutiche per i pazienti”

Inoltre, grazie al coinvolgimento attivo dei clienti e alla vendita dei prodotti delle linee Primia, Primia Sense, Via Verde Bio, Percorsi di Gusto, Noi Due Primia, Via Verde Eco Primia e Noi Due Gourmet Primia, Basko ha destinato 42.805,39 euro all’ospedale pediatrico Gaslini tramite la sua Fondazione di partecipazione Gaslininsieme ETS per sostenere il Progetto di Telemedicina: “Questo programma innovativo offre ai piccoli pazienti e alle loro famiglie l'opportunità di accedere a cure specialistiche a distanza, riducendo la necessità di spostamenti e migliorando la qualità dell’assistenza. È già stato attivato un progetto di Teleconsulto tra professionisti, in grado di connettere gli specialisti dell’ospedale pediatrico di Genova con i pediatri dei diversi poli liguri del “Gaslini Diffuso” (Sanremo, Imperia, Savona, Lavagna e La Spezia) ed è in partenza nei prossimi giorni un progetto sperimentale rivolto ai pediatri di libera scelta, in accordo e collaborazione con la FIMP nazionale e regionale” ha spiegato il direttore generale dell’Istituto Gaslini Renato Botti - “Il servizio di televisita, sviluppato in collaborazione con Liguria Digitale, garantisce un supporto continuativo per patologie complesse e croniche. L’uso della televisita è in crescita ed è passato da 19 discipline che lo avevano attivato nel 2023 a 27 discipline nel 2024, assicurando un’assistenza sanitaria più accessibile e tempestiva con un focus particolare sulle patologie croniche, come diabete e celiachia, e il follow-up post-ricovero ad esempio per oncologia, ematologia, nefrologia e diverse altre specialità” conclude il dottor Botti

“Ringraziamo Basko per questo importante gesto di solidarietà. Con questa donazione, Gaslininsieme potrà sostenere il progetto di Telemedicina dell’Istituto Gaslini, un’iniziativa che rende l’assistenza sanitaria ancora più accessibile e tempestiva per i nostri piccoli pazienti. Il supporto di Basko rappresenta un contributo importante per continuare a migliorare i servizi offerti dall’ospedale, promuovendo l'innovazione e garantendo un futuro di eccellenza nella cura dei bambini. Un gesto concreto che testimonia l’importanza della collaborazione tra istituzioni e imprese a favore del benessere dei nostri bambini” ha dichiarato Anna Zanuttini, segretario generale di Gaslininsieme ETS

“Si tratta di un finanziamento importante per due progetti altrettanto meritevoli - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - quello del Policlinico San Martino per la cura del melanoma dell’occhio e quello dell’Ospedale Gaslini per la telemedicina, che permette alle famiglie dei piccoli pazienti di poter accedere alle cure a distanza. La telemedicina, dunque, rappresenta un’ottima soluzione per garantire al bambino cure e assistenza anche a distanza, favorendo in maniera costante e continuativa la comunicazione tra pediatra-paziente, con scambio di informazioni cliniche ma anche con un fondamentale supporto psicologico. Per quanto riguarda lo studio del Policlinico San Martino si tratta di progetto importante e ambizioso che riguarda un tipo di una neoplasia nel complesso raro ma che coinvolge soprattutto la sfera dell’adulto. Ricordo che Genova è all’avanguardia dal punto di vista della ricerca di base ma anche dal punto di vista della parte clinica terapeutica”

