Genova, Balleari (Fdi): “No ad Italia Viva nell’alleanza di centrodestra”

di Antonella Ginocchio

Il capogruppo in Consiglio regionale è netto: “Per le comunali, come a livello regionale e nazionale, mai oon il Pd, mai con Italia Viva”

Italia Viva nelle alleanze con il centrodestra a livello nazionale, regionale e, soprattutto, per le prossime comunali di Genova e la Spezia? “Ma anche no”. E’ netto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Stefano Balleari: “Sarebbe un esperimento che non gradiremmo. Noi siamo sempre stati chiari: a livello nazionale, regionale e comunale, mai con il Pd, mai con Italia Viva”

Balleari è ancora più chiaro: “Io credo che questo problema al momento non si ponga”. Insomma, per il capogruppo la questione è fuori discussione.

Il capogruppo di Fratelli d'Italia puntualizza: "Ritengo che ci siano state parole di apprezzamento da parte di esponenti di Italia Viva nei confronti di Marco Bucci, perchè oggettivamente è un buon sindaco. Credo che la politica non c'entri nulla, in questo caso"

Ma se l’alleanza con gli uomini e le donne di Matteo Renzi, leader di italia viva, che non nascondono la loro ammirazione per il sindaco di Genova, Marco Bucci, dovesse alla fine avverarsi? “A quel punto - dice Balleari - deciderà Gorgia Meloni”."

E potrebbe nascere un bel problema in casa centrodestra.