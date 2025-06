Genova avrà un volo diretto per Madrid, Volotea annuncia la nuova rotta invernale

Dal 5 dicembre 2025 sarà attivo un nuovo collegamento diretto tra Genova e Madrid operato da Volotea. La compagnia low-cost annuncia due voli settimanali, ogni lunedì e venerdì, per favorire sia la mobilità internazionale dei liguri sia l’arrivo di turisti spagnoli.

Connettività internazionale – Il nuovo volo diretto tra Genova e Madrid rappresenta un’estensione della strategia di Volotea volta a rafforzare i collegamenti tra città europee di medie dimensioni. L’iniziativa rientra nel piano della compagnia di consolidare la propria presenza sul territorio ligure, ampliando le opportunità di viaggio durante la stagione invernale.

Turismo e flussi – Secondo quanto dichiarato da Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, “con il nuovo collegamento per Madrid vogliamo offrire un’opzione in più, pratica e diretta, a chi viaggia da e per Genova”. La nuova tratta punta a incrementare i flussi turistici in entrambe le direzioni, valorizzando le potenzialità del territorio ligure e offrendo ai genovesi una porta d’accesso diretta verso una delle principali capitali europee.

Affidabilità operativa – Volotea sottolinea l’efficienza del servizio offerto: il tasso di puntualità OTP15 registrato a Genova si attesta all’86,4%, un dato considerato elevato nel settore. Nel 2024 la compagnia ha superato i 2,5 milioni di passeggeri trasportati da e per il capoluogo ligure e prevede di chiudere l’anno raggiungendo quota 2,6 milioni.

Aeroporto di Genova – L’annuncio è stato accolto positivamente dalla direzione dello scalo genovese. Francesco D’Amico, Direttore Generale dell’aeroporto, ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter annunciare il nuovo collegamento bisettimanale diretto con Madrid, una destinazione strategica che testimonia la rinnovata attrattività del Genova City Airport”.

Sviluppo infrastrutturale – Il Presidente dell’Aeroporto di Genova, Enrico Musso, ha definito il nuovo volo come parte del piano di rilancio dello scalo: “La partenza del nuovo collegamento con Madrid segna una nuova tappa nel piano di rilancio e crescita del Cristoforo Colombo”. Musso ha poi aggiunto che l’obiettivo è assegnare allo scalo un ruolo più centrale nel panorama internazionale del trasporto aereo, anche attraverso investimenti in infrastrutture e servizi.

Offerta attuale – Con il collegamento per Madrid salgono a quattro le rotte operate da Volotea da Genova nel 2025: oltre alla nuova tratta spagnola, restano attivi i voli per Parigi Orly in Francia, Napoli e Olbia in Italia. Un’offerta che combina mete turistiche e destinazioni strategiche per il traffico leisure e business.

