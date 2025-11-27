Genova, aumentano i bollini rosa: sempre di più gli ospedali "a misura di donna"

Per il 2025, gli ospedali liguri si confermano attenti alla salute femminile, con nuovi bollini rosa assegnati dalla Fondazione Onda Ets, che ogni anno premia le strutture che si distinguono per servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie delle donne.

Sono tre i bollini rosa al Irccs Gaslini e al Villa Scassi; due bollini invece al Irccs Policlinico San Martino, al Galliera e all’Evangelico a Genova, oltre che agli ospedali di Lavagna, La Spezia e Imperia; e infine un bollino all’ospedale di Sanremo.

Il commento di Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria: “È molto positivo che il numero di bollini rosa in Liguria continui a crescere. L’attenzione alla cura e ai bisogni delle donne è fondamentale e i nostri ospedali continuano a lavorare in questa direzione. Il massimo riconoscimento attribuito a due strutture della nostra regione dimostra concretamente quanto stiamo facendo per la salute femminile nella sanità ligure”.

I bollini rosa rappresentano un importante attestato di qualità, sottolineando l’impegno degli ospedali liguri per fornire servizi sempre più inclusivi e a misura di donna.

