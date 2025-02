Genova: Asl3, ogni mercoledì a Villa Bombrini vaccinazioni con accesso diretto

Per chi ha poco tempo

1 Da mercoledì 12 febbraio vaccinazioni in accesso diretto a Villa Bombrini

2 Aperto a tutte le fasce d’età, bambini, adulti e anziani

3 Servizio disponibile senza prenotazione dalle 14 alle 16

La notizia nel dettaglio

Vaccinazioni senza prenotazione - A partire dal 12 febbraio 2025, il centro vaccinale di Villa Bombrini, a Cornigliano, offre una nuova modalità di accesso diretto per vaccinazioni, senza necessità di prenotazione. Questo nuovo servizio, disponibile ogni mercoledì dalle 14 alle 16, permette a cittadini di tutte le età di ricevere i vaccini previsti dal calendario vaccinale.

Servizio aperto a tutti - L’iniziativa è pensata in particolare per bambini, adulti e anziani, categorie particolarmente vulnerabili alle malattie infettive. Tuttavia, tutti i cittadini, indipendentemente dall’età, possono usufruire dell’accesso diretto. Tra i vaccini disponibili, quelli per i più piccoli (a partire dai 10 mesi), per la fascia prescolare e scolastica, ma anche per adulti e anziani.

Vaccinazioni in famiglia - Un’altra novità dell’iniziativa è la possibilità di vaccinarsi contemporaneamente in gruppo, rendendo più semplice l'accesso per le famiglie. Genitori, nonni e bambini potranno quindi approfittare della stessa opportunità vaccinale.

Come partecipare - Il polo vaccinale di Villa Bombrini si trova in via L. Muratori 11r, a Genova Cornigliano. Il centro è facilmente raggiungibile tramite autobus (linee AMT 1 e 3), treno (stazione Genova-Cornigliano) e automobile. È inoltre disponibile un parcheggio nelle vicinanze.

Altri servizi - Oltre alle vaccinazioni ordinarie, il centro di Villa Bombrini offre già un accesso diretto per la vaccinazione contro il papillomavirus (HPV). Per maggiori dettagli, è possibile consultare i link ufficiali che riportano il calendario completo delle vaccinazioni e informazioni sulla gratuità per determinate categorie di utenti. Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 010 849 86 46 o scrivere all’indirizzo mail infoigiene@asl3.liguria.it.

