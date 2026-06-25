Genova-Argentina: il campione del mondo albiceleste Nicolas Tagliafico in visita a Genova ai parenti

Una visita a sorpresa che ha emozionato familiari e amici. Nicolás Tagliafico, campione del mondo con l’Argentina nel 2022 e tuttora impegnato nel Mondiale in corso tra Canada, USA e Messico, ha fatto tappa tre settimane fa a Genova per incontrare alcuni parenti prima di ripartire verso i prossimi impegni internazionali, con lo sguardo già rivolto al Mondiale 2026.

A raccontare il retroscena della visita, intervenendo a Liguria Live di Telenord, è stato Filippo Tagliafico, che ha ricordato il blitz del campione argentino nella storica pasticceria di famiglia. Un incontro dal forte valore affettivo, che ha permesso al difensore della nazionale argentina di riscoprire le proprie radici liguri e di trascorrere qualche momento di tranquillità lontano dai riflettori del grande calcio internazionale.

Nonostante la fama conquistata sui campi più importanti del mondo, il calciatore ha dimostrato ancora una volta grande disponibilità e attaccamento alle proprie origini, nell'incontro con i parenti genovesi.

La storia della famiglia Tagliafico rappresenta infatti uno dei tanti legami che uniscono la Liguria all’Argentina, terra che nel corso dei decenni ha accolto migliaia di emigranti italiani. Un rapporto che continua ancora oggi attraverso storie personali, tradizioni familiari e legami culturali che attraversano l’oceano e si tramandano di generazione in generazione.

Nel corso dell’intervista, Filippo Tagliafico ha raccontato l’emozione di accogliere un campione del mondo nella pasticceria di famiglia, sottolineando come, al di là dei successi sportivi, Nicolás sia rimasto profondamente legato alle proprie radici e ai valori della famiglia. Una visita breve ma significativa, vissuta come un momento di orgoglio per tutta la comunità e per chi conserva il ricordo delle origini genovesi della famiglia.

Un incontro che ha idealmente unito Genova e Buenos Aires, confermando come il calcio possa essere anche un ponte tra culture, territori e storie familiari.

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