Genova, Ansaldo, Fim Cisl: "Situazione difficile, necessario creare un clima di partecipazione e condivisione"

La Fim Cisl Liguria esprime forte preoccupazione per la situazione in Ansaldo Energia e annuncia uno sciopero.

"Siamo sconcertati da quanto sta accadendo in azienda. Nei giorni scorsi un lavoratore è stato sanzionato ingiustamente per un errore durante una fase di lavorazione. Inoltre, ci sono stati altri episodi, compresi comportamenti scorretti verso il nostro delegato sindacale. Le relazioni sindacali hanno raggiunto il punto più basso della loro storia", afferma il sindacato in una nota.

La nota prosegue: "non possiamo continuare così non accettiamo una direzione aziendale forte con i deboli e debole con i forti. Per raggiungere gli obiettivi è necessario creare un clima di partecipazione e condivisione, non uno che cerca il colpevole anche dove non c’è. I lavoratori rappresentano il vero valore aggiunto dell’azienda e insieme abbiamo contribuito a salvare Ansaldo: questo non va dimenticato".

