Genova, ancora poche per scegliere il sindaco: si vota fino alle 15. Ieri affluenza al -5% rispetto al 2022

Secondo e ultimo giorno di seggi aperti a Genova per le elezioni amministrative 2025. Dopo la giornata di domenica, i cittadini ritardatari possono recarsi a votare per eleggere il nuovo sindaco, i 40 membri del Consiglio Comunale, i presidenti e i consigli dei nove municipi. I seggi sono aperti dalle 7 alle 15.

Affluenza in calo - Secondo i dati ufficiali del ministero degli Interni, alle 23 di ieri (653 sezioni su 653) ha votato il 39,15% degli aventi diritto, contro il 44,17% del 12 giugno 2023 quando però si era votato in una giornata sola. Allora l'affluenza totale si era attestata al 44,17%, con un calo del 4,22% rispetto alle precedenti comunali. In generale, la flessione dell'affluenza sembra riflettere un trend nazionale di disaffezione alle urne, già evidenziato in altri appuntamenti elettorali recenti. Le autorità e gli osservatori politici attendono ora i dati definitivi di lunedì pomeriggio per valutare se si sia trattato di un calo momentaneo o di una tendenza consolidata.

Eventuale ballottaggio – L’eventuale ballottaggio tra i due candidati più votati per la carica di sindaco, in caso nessuno raggiunga il 50% più uno dei voti validi, si svolgerà domenica 8 e lunedì 9 giugno, con gli stessi orari.

Chi può votare – Sono chiamati alle urne tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Genova che abbiano compiuto 18 anni entro oggi. Possono votare anche i cittadini dell’Unione Europea residenti in città, purché abbiano fatto richiesta di iscrizione nelle apposite liste aggiunte entro i termini previsti.

Cosa serve – Per votare è necessario presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi l’avesse smarrita, deteriorata o con spazi esauriti può richiedere un duplicato presso l’Ufficio Elettorale di corso Torino 11 o presso gli sportelli anagrafici dei municipi, aperti in via straordinaria per tutta la durata delle votazioni.

Due schede, due voti – Gli elettori riceveranno due schede: una azzurra per l’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale, e una rosa per l’elezione del presidente e del Consiglio del proprio municipio. Il voto è disgiunto e indipendente: si può esprimere una scelta diversa tra Comune e Municipio.

Modalità di voto per il Comune – Sulla scheda azzurra è possibile:

tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco (voto solo al candidato)

tracciare un segno su una lista (voto alla lista e al sindaco collegato)

tracciare un segno sia sul nome del candidato sindaco sia sul simbolo di una lista che lo sostiene (voto congiunto)

tracciare un segno sul nome di un candidato sindaco e su una lista non collegata (voto disgiunto)

Preferenze – È possibile esprimere fino a due preferenze per i candidati al Consiglio Comunale, purché siano di genere diverso (un uomo e una donna) e appartenenti alla stessa lista. Se le preferenze riguardano due candidati dello stesso sesso, la seconda sarà annullata.

Regole per i Municipi – Sulla scheda rosa valgono regole simili: si vota per il presidente municipale e per una delle liste collegate al candidato. Anche in questo caso è ammesso il voto disgiunto. Le preferenze valgono solo per candidati al consiglio municipale della lista prescelta, con la stessa regola dell’alternanza di genere.

Sicurezza e accessibilità – È vietato introdurre in cabina telefoni cellulari o dispositivi per scattare foto o video. Il Comune ha predisposto seggi accessibili per le persone con disabilità e un servizio di trasporto gratuito per accompagnare chi ha difficoltà motorie. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale ufficiale del Comune di Genova.

