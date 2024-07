Genova, anche la Giunta comunale chiede più voli all'areporto

Durante la Commissione Consiliare del 1° marzo 2024, il Direttore Generale Francesco D’Amico e il presidente Alfonso Lavarello hanno evidenziato la necessità di rilanciare l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova. La discussione ha preso spunto dall'importanza di garantire la continuità territoriale con le isole, evidenziando l’esigenza di migliorare i collegamenti aerei per i cittadini che necessitano di spostarsi tra Genova e il Nord-Ovest della Sardegna e della Sicilia, riducendo così la dipendenza dai traghetti, spesso costosi e poco pratici, specialmente durante i mesi estivi.

Negli anni precedenti, rotte come Genova-Alghero e Genova-Trapani hanno assicurato collegamenti cruciali per i residenti, ma la crescita del traffico crocieristico, con oltre 4 milioni di passeggeri transitati nel 2023 e un aumento del 24,34% delle crociere rispetto all'anno precedente, sottolinea la necessità di potenziare i voli nazionali e internazionali.

Le Proposte per il Rilancio

Due ordini del giorno sono stati presentati a sostegno di questa visione. Il primo, proposto dal consigliere democratico Alberto Pandolfo, impegna il sindaco e la Giunta a rendere il Comune di Genova protagonista nelle sorti dello scalo aeroportuale, anche valutando un possibile ingresso nella società di gestione. Pandolfo sottolinea l'importanza di creare le condizioni infrastrutturali e di servizio, come parcheggi e strutture di ricezione turistica, per rendere l’aeroporto di Genova un punto di investimento appetibile per le compagnie aeree.

Il secondo ordine del giorno, avanzato dal consigliere della Lista RossoVerde Filippo Bruzzone, mira a incrementare i collegamenti con aeroporti hub di rilevanza internazionale. Bruzzone esorta il sindaco e la Giunta ad attivarsi con la dirigenza dell’aeroporto per implementare questi collegamenti e trasformare il "Cristoforo Colombo" in una struttura essenziale per la comunità. Inoltre, il consigliere richiede la convocazione di una Commissione Consiliare entro l'estate 2024 per relazionare sugli sviluppi delle interlocuzioni con la dirigenza e le organizzazioni sindacali dell’aeroporto.

Un Futuro di Maggiore Connettività

Il potenziamento dei voli low cost nazionali ed europei, insieme all'ampliamento delle rotte internazionali, è una priorità per il Comune di Genova. Il sindaco e la Giunta sono chiamati a collaborare attivamente con la dirigenza dell'aeroporto per realizzare questi obiettivi, migliorando così l’accessibilità e l’attrattività dello scalo genovese, non solo per i residenti, ma anche per i turisti e gli operatori economici. Il rilancio dell’aeroporto potrebbe rappresentare una svolta significativa per lo sviluppo economico e turistico della città, rafforzando il ruolo di Genova come importante snodo di collegamento nel panorama internazionale.