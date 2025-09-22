Genova, allarme Siap: “Il commissariato di Sestri Ponente è al collasso. Servono rinforzi immediati”
di R.C.
"Altro che copertura serale, oggi non ci sono neppure le condizioni per assicurare un presidio stabile nelle ore diurne”
Il commissariato di Polizia di Sestri Ponente è “al limite della sopravvivenza operativa”. A lanciare l’allarme è il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che attraverso il segretario genovese e componente della segreteria nazionale, Roberto Traverso, denuncia una situazione ormai insostenibile sotto il profilo delle risorse umane e operative.
Secondo Traverso, senza l’assegnazione urgente di almeno tre agenti, tra cui un sottufficiale, non sarà più possibile garantire nemmeno i servizi minimi, come l’apertura dell’ufficio denunce, la gestione degli atti o la presenza della volante sul territorio. “Altro che copertura serale – afferma – oggi non ci sono neppure le condizioni per assicurare un presidio stabile nelle ore diurne”.
Attività investigativa al minimo - Il sindacato segnala anche una paralisi delle attività investigative autonome. Il commissariato riesce a gestire solo le indagini su delega della Procura, con gravi ricadute sul contrasto ai reati. “È un fatto gravissimo – prosegue Traverso – che si riflette, ad esempio, sulla gestione dei procedimenti legati al Codice Rosso, uno dei fenomeni più delicati e complessi da affrontare”.
“Senza rinforzi, si spegne un presidio fondamentale” - “I commissariati sono l’unico vero presidio di prossimità per i cittadini”, ribadisce Traverso, sottolineando come la carenza di personale sia un problema nazionale, ma che a Sestri Ponente abbia assunto caratteri esplosivi. Il SIAP chiede un intervento urgente del Questore per evitare il collasso di un intero presidio e la perdita di servizi fondamentali per la comunità locale.
Il ruolo della Polizia Locale e il degrado urbano - Ma per il sindacato, il problema della sicurezza urbana richiede una risposta coordinata e strutturata. In particolare, viene chiesto il potenziamento numerico della Polizia Locale nel municipio di Sestri Ponente, affinché possa lavorare in sinergia con le forze statali, soprattutto sui controlli amministrativi.
“Il degrado urbano non è solo una questione estetica, ma una vera emergenza di sicurezza”, afferma Traverso, riportando alcune delle richieste quotidiane dei cittadini: dal mancato rispetto delle ordinanze anti-alcol, alla gestione irregolare di esercizi commerciali, fino allo spaccio, alla presenza di minori non accompagnati fuori dai centri di accoglienza e al progressivo abbandono degli spazi pubblici.
Le richieste del SIAP - Il SIAP ribadisce due priorità:
-
Rafforzamento immediato del commissariato di Sestri Ponente, con almeno tre unità aggiuntive per garantire i servizi essenziali e riattivare l’attività investigativa;
-
Potenziamento della Polizia Locale nel municipio, per attivare controlli sistematici in coordinamento con le forze dell’ordine statali.
“Solo un vero gioco di squadra tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale potrà riportare sicurezza e fiducia ai cittadini di Sestri Ponente e dell’intera città”, conclude Traverso. “Senza interventi immediati, i commissariati non sopravviveranno, e a pagare saranno i cittadini”.
