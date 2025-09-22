Genova, allarme Siap: “Il commissariato di Sestri Ponente è al collasso. Servono rinforzi immediati”

Il commissariato di Polizia di Sestri Ponente è “al limite della sopravvivenza operativa”. A lanciare l’allarme è il SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), che attraverso il segretario genovese e componente della segreteria nazionale, Roberto Traverso, denuncia una situazione ormai insostenibile sotto il profilo delle risorse umane e operative.

Secondo Traverso, senza l’assegnazione urgente di almeno tre agenti, tra cui un sottufficiale, non sarà più possibile garantire nemmeno i servizi minimi, come l’apertura dell’ufficio denunce, la gestione degli atti o la presenza della volante sul territorio. “Altro che copertura serale – afferma – oggi non ci sono neppure le condizioni per assicurare un presidio stabile nelle ore diurne”.

Attività investigativa al minimo - Il sindacato segnala anche una paralisi delle attività investigative autonome. Il commissariato riesce a gestire solo le indagini su delega della Procura, con gravi ricadute sul contrasto ai reati. “È un fatto gravissimo – prosegue Traverso – che si riflette, ad esempio, sulla gestione dei procedimenti legati al Codice Rosso, uno dei fenomeni più delicati e complessi da affrontare”.

“Senza rinforzi, si spegne un presidio fondamentale” - “I commissariati sono l’unico vero presidio di prossimità per i cittadini”, ribadisce Traverso, sottolineando come la carenza di personale sia un problema nazionale, ma che a Sestri Ponente abbia assunto caratteri esplosivi. Il SIAP chiede un intervento urgente del Questore per evitare il collasso di un intero presidio e la perdita di servizi fondamentali per la comunità locale.

Il ruolo della Polizia Locale e il degrado urbano - Ma per il sindacato, il problema della sicurezza urbana richiede una risposta coordinata e strutturata. In particolare, viene chiesto il potenziamento numerico della Polizia Locale nel municipio di Sestri Ponente, affinché possa lavorare in sinergia con le forze statali, soprattutto sui controlli amministrativi.

“Il degrado urbano non è solo una questione estetica, ma una vera emergenza di sicurezza”, afferma Traverso, riportando alcune delle richieste quotidiane dei cittadini: dal mancato rispetto delle ordinanze anti-alcol, alla gestione irregolare di esercizi commerciali, fino allo spaccio, alla presenza di minori non accompagnati fuori dai centri di accoglienza e al progressivo abbandono degli spazi pubblici.

Le richieste del SIAP - Il SIAP ribadisce due priorità:

Rafforzamento immediato del commissariato di Sestri Ponente, con almeno tre unità aggiuntive per garantire i servizi essenziali e riattivare l’attività investigativa; Potenziamento della Polizia Locale nel municipio, per attivare controlli sistematici in coordinamento con le forze dell’ordine statali.

“Solo un vero gioco di squadra tra Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale potrà riportare sicurezza e fiducia ai cittadini di Sestri Ponente e dell’intera città”, conclude Traverso. “Senza interventi immediati, i commissariati non sopravviveranno, e a pagare saranno i cittadini”.

