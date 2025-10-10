Genova: allarme bomba in via XX Settembre, trolley sospetto fatto brillare dagli artificieri
di R.C.
13 sec
Creata una zona di interdizione attorno all’area interessata
Allarme bomba in via XX Settembre, nei pressi dell'Hotel Bristol. Un trolley sospetto è stato fatto brillare dagli artificieri.
Durante le operazioni è stata creata una zona di interdizione attorno all’area interessata e la viabilità è stata bloccata per evitare rischi ai passanti.
