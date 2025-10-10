Genova: allarme bomba in via XX Settembre, trolley sospetto fatto brillare dagli artificieri

Allarme bomba in via XX Settembre, nei pressi dell'Hotel Bristol. Un trolley sospetto è stato fatto brillare dagli artificieri.

Durante le operazioni è stata creata una zona di interdizione attorno all’area interessata e la viabilità è stata bloccata per evitare rischi ai passanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.