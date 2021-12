Genova, allarme bomba in Albaro. Strada riaperta alle 22

di Matteo Angeli

Una valigetta abbandonata in mezzo alla strada ha attirato l'attenzione di alcuni cittadini. Tutta la zona è rimasta bloccata per un'ora

Allarme bomba in via Panigalli nel quartiere genovese di Albaro. Una valigetta abbandonata in mezzo alla strada ha attirato l'attenzione di alcuni cittadini che hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia e poi i vigili del fuoco.

Le forze dell'ordine stanno cercando di capire cosa vi sia all'interno in attesa degli artificieri.

La strada è stata chiusa al traffico e poi riaperta elle 22.