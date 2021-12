Genova, doppio allarme bomba al liceo Colombo e vicino alla sede della Cgil a Cornigliano

di Alessandro Bacci

Doppio allarme bomba in mattinata a Genova. Il primo caso in via D'Acri vicino alla sede della Cgil di Cornigliano dove sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri. La seconda segnalazione, invece, al liceo Colombo di Genova dove sono intervenuti gli artificieri della polizia.

Insieme alle forze dell'ordine anche i vigili del fuoco. Entrambi gli edifici sono stati evacuati, in attesa di capire se all'interno sono effettivamente presenti ordigni o se si tratta di un falso allarme. Via Balbi e via Giovanni D'Acri sono state chiuse al traffico per permettere alle forze dell'ordine di operare in tranquillità.

AGGIORNAMENTO: Intorno alle 11 la strada a Cornigliano è stata riaperta, la situazione si è risolta. Si trattava di un falso allarme derivante da un trolley abbandonato.

