Genova, al voto in costume da bagno: il Governo pensa al 25 maggio

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Elezioni comunali a Genova – Il voto per scegliere il nuovo sindaco potrebbe essere fissato per il 25 maggio, data che rischia di coincidere con un clima già estivo, influenzando l'affluenza.

2️⃣ Election day con i referendum – Il governo intende accorpare il ballottaggio amministrativo con i cinque referendum su cittadinanza e lavoro, fissando la consultazione per l’8 giugno.

3️⃣ Altre città al voto – Oltre a Genova, elezioni comunali in importanti capoluoghi come Venezia, Trento, Bolzano, Aosta, Taranto e Reggio Calabria.

La notizia nel dettaglio

Anche il 'problema spiaggia' rischia di inserirsi nella campagna elettorale dei candidati sindaco di Genova: secondo indiscrezioni che arrivano da Roma, infatti, è verosimile che la data nella quale saremo chiamati a esprimere la nostra preferenza tra Pietro Piciocchi, Silvia Salis, Filippo Biolé e gli altri in corsa sia spostata molto in avanti, più di quanto non fosse legittimo aspettarsi.

Fine maggio - Il Governo sembra infatti orientato a indicare domenica 25 maggio come data per il voto, una giornata che in Liguria rischia di essere già particolarmente estiva e incidere negativamente sull'affluenza alle urne.

Election day - La necessità di spostare così in avanti la chiamata alle urne avrebbe una base economica: palazzo Chigi, infatti, vorrebbe accorpare l'eventuale ballottaggio amministrativo (che sarebbe fissato due settimane dopo il primo turno) con i 5 referendum abrogativi che riguardano le norme sulla cittadinanza e altre in materia di lavoro. La consultazione referendaria, anche in questo caso non c'è ancora l'ufficialità, dovrebbe essere fissata per l'8 giugno (proprio in concomitanza con l'eventuale ballottaggio genovese).

Non solo Genova - Oltre alle elezioni amministrative genovesi, rese necessarie dalle dimissioni di Marco Bucci, divenuto a ottobre presidente di Regione, andranno al voto molti altri comuni importanti: tra questi Venezia, Trento, Bolzano, Aosta, Taranto e Reggio Calabria.

