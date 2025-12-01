Genova: al via le vaccinazioni per i senza dimora

Il Comune di Genova ha avviato una campagna vaccinale dedicata alle persone senza dimora, con l’obiettivo di proteggere chi vive per strada e offrire un accesso sicuro e accompagnato ai vaccini.

L’iniziativa, spiegata dall’assessora al Welfare Cristina Lodi, permette agli operatori di accompagnare le persone in un punto unico di somministrazione, evitando sovraffollamenti in pronto soccorso e riducendo i rischi clinici legati all’influenza o ad altre malattie. "Si tratta di prevenzione e di un modo per non far stare male chi vive per strada", sottolinea Lodi.

L’annuncio arriva a margine dell’adesione del Comune di Genova al progetto Elide, rete nazionale che promuove strategie urbane innovative per la riduzione dei danni legati al consumo di sostanze stupefacenti. Tra le città partecipanti figurano Bologna, Milano, Bari, Torino, Napoli e la Città Metropolitana di Roma.

"La rete Elide nasce in un contesto storico segnato da un approccio repressivo sulle droghe che appesantisce le carceri – spiega Lodi –. Tutti sono cittadini di Genova, anche chi vive in quartieri con problemi legati alle sostanze. Il nostro obiettivo è raggiungere queste persone con strumenti dignitosi e opportunità per rimettere in mano la loro vita".

La sindaca Silvia Salis aggiunge: "Con l’adesione a Elide, Genova sceglie di affrontare il tema delle dipendenze con strumenti basati su prevenzione, riduzione del danno e collaborazione. È un approccio moderno, fondato sull’evidenza, per una città capace di prendersi cura delle persone".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.