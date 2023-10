Genova, al via la stagione del Park Tennis nei tornei di A1 maschile e A2 femminile

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Partirà ufficialmente domani e domenica la stagione 2023 del Park Tennis Genova nei campionati di serie A1 maschile e A2 femminile. Le due squadre, guidate dai capitani Gianluca Naso e Giorgia Buchanan, scenderanno in campo con grandi ambizioni. Il Park sarà l'unico circolo ligure nel massimo campionato maschile: nelle ultime sette stagioni si contano due scudetti (2016 e 2020) e tre semifinali (2018-2019-2022) raggiunte. In campo femminile, c'è voglia di ottenere quella promozione nella massima serie sfuggita di pochissimo nel 2022. "Per il nostro circolo è il 12/mo campionato consecutivo di Serie A1 maschile", sottolinea il presidente del Park Tennis Club Genova Federico Ceppellini. "Siamo orgogliosi del fatto che siano tesserati del Park top player del calibro di Musetti, Fognini, Bolelli e Mager anche se, ovviamente, i loro impegni internazionali non ci consentiranno di averli sempre a disposizione. L'obiettivo è come sempre quello di vincere ma è difficile lanciarsi in pronostici, dovendo considerare calendari e disponibilità dei nostri campioni", aggiunge. Il Park Tennis Club è stato inserito nel girone 1 insieme a Tc Crema, Tc Italia e Match Ball Siracusa. Esordio casalingo domenica 8 ottobre per i gialloblù contro Tc Crema. In campo femminile il Park Tennis Genova punta in alto. Le ragazze del capitano Giorgia Buchanan esordiranno domani, sabato 7 ottobre, sui campi di casa contro Stampa Sporting.