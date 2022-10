Genova, al Galata inaugurata la mostra per i 100 anni di Rimorchiatori riuniti

Un compleanno significativo. Compie un secolo di vita il gruppo genovese Rimorchiatori riuniti, e festeggia il centenario con la mostra "Rimorchiatori Riuniti from Genoa to the world 100 years anniversary", che prende il via domani al Galata Museo del Mare. La società, che da pochi giorni è stata ceduta a Msc, è nata nel 1922 dall'unione della Gazzo Gavarone con altre società del settore, pur essendo l'attività di rimorchio più antica.

All'inaugurazione della mostra era presente il presidente Gregorio Gavarone, il quale ha sottolineato il contributo e l'impegno di tutti i suoi dipendenti, che nel corso dei decenni hanno accompagnato nel percorso di crescita il gruppo, permettendo a quest'ultimo di raggiungere risultati straordinari. Una mostra che sarà un tributo a tutte le persone che, dal 1922, hanno contribuito al successo di Rimorchiatori riuniti sui mercati internazionali. Gavarone ricostruisce la storia della Srl: "Le navi a vela arrivavano in porto, non c'era vento e avevano bisogno di essere trainate per arrivare alla banchina. Prima erano barchette, bastava una barca a remi per portarle, poi sono cresciute le navi e sono cresciuti anche i rimorchiatori."

La mostra si sviluppa tra dodici modellini che riproducono alcuni dei rimorchiatori che hanno fatto parte della flotta in questi 100 anni e tre grandi videoproiezioni che raccontano, attraverso le immagini, il lavoro in mare degli uomini e le caratteristiche imbarcazioni arancioni del gruppo. Modellini, videoracconti e una selezione di dipinti, provenienti dalla collezione privata di Rimorchiatori riuniti, realizzati da grandi artisti come Giorgio Oikonomoy, Raimondo Sirotti, Valérie Trentin, Leonard Sherifi, Stefano Bortolin e Andrea Giovannini. Fino al 9 gennaio i quadri si potranno ammirare nella sala armatori del museo: inoltre, per coinvolgere maggiromente il visitatore, un simulatore consentirà di provare l'esperienza di pilotaggio di un rimorchiatore all'interno del porto di Genova in diverse condizioni meteo marine.