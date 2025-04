Genova, al via il primo gruppo di conversazione in dialetto zeneize

Il primo gruppo di conversazione in lingua genovese "Parlémmone in Zenéize" si riunirà domani a Genova Sampierdarena al centro civico Buranello dalle 9 fino alle 12.30, nell'ambito dell'iniziativa diffusa 'Semmo tûtti zeneixi' nata dal Protocollo per la valorizzazione della lingua genovese stipulato tra l'assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova e la Consulta ligure.

"Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché partecipando al gruppo di conversazione sarà possibile conversare, chiacchierare, leggere e confrontarsi rigorosamente nella nostra 'lengua'. Una bella occasione per esercitarsi, ripassare e, perché no, affinare la propria conoscenza del genovese", spiega l'assessore comunale alla Tradizioni Paola Bordilli.

In programma anche "Parliamo da genovesi: il corso in lingua genovese aperto a tutti", esauriti i posti per partecipare al primo corso in programma alla Biblioteca Berio, resta la possibilità di iscriversi gratuitamente agli altri tre corsi di base che si svolgeranno nelle biblioteche Lercari, Benzi e Cervetto. Il corso attraverso linguaggi diversificati quali quelli di musica, teatro, gioco e socialità, vedrà il coinvolgimento di circa 700 volontari.

L’appuntamento si ripeterà nelle settimane e nei mesi successivi secondo il calendario seguente:

- 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Biblioteca Berio

- 13 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Centro Civico Cornigliano

- 27 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - sede consiglio municipale Bassa Val Bisagno

- 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Biblioteca Berio

- 11 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Centro Civico Staglieno

- 17 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Centro Civico Buranello

- 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 - Casa di Quartiere 13D Certosa

- 31 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Biblioteca Berio

- 8 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - Centro Civico Vallesturla.

“Parliamo da genovesi: il corso in lingua genovese aperto a tutti” - Esauriti i posti per partecipare al primo corso in programma alla Biblioteca Berio, resta la possibilità di iscriversi gratuitamente agli altri tre corsi di base che si svolgeranno rispettivamente presso: - Biblioteca Lercari, Sala Cambiaso: prima lezione mercoledì 9 aprile (link per info e iscrizioni https://shorturl.at/zWuNe)

- Biblioteca Benzi, Sala Carlo Dall’Orto: prima lezione lunedì 19 maggio (https://shorturl.at/RCIGm)

- Biblioteca Cervetto, prima lezione mercoledì 21 maggio (https://shorturl.at/hbJ76)

I gruppi di conversazione e i corsi di base di lingua genovese rientrano in “Semmo tûtti zeneixi”, un’iniziativa dell'assessorato alle Tradizioni cittadine diffusa che attraverso linguaggi diversificati quali quelli di musica, teatro, gioco e socialità, vedrà il coinvolgimento di circa 700 volontari.

