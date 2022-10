Rimorchiatori Mediterranei a Msc, Gavarone: "Monopolio? Rischio inesistente, il servizio dev'essere garantiro"

"In Italia e nel mondo esistono altri gruppi. E nel mondo, in particolare, ci sono gruppi ben più grossi di Rimorchiatori Mediterranei, quindi il tema del monopolio nel settore dei rimorchiatori navali non esiste. Sono tutte aziende che svolgono un servizio in base ad un regolamento e con gare a cui possono partecipare tutti: chi offre le condizioni migliori se lo aggiudica per un certo periodo di tempo e un determinato porto". Gregorio Gavarone risponde così ai giornalisti a margine della presentazione della mostra per i 100 anni di Rimorchiatori Riuniti, dopo che Giulio Schenone, consigliere di Psa Investements, da Lugano aveva dichiarato che la cessione di Rimorchiatori Mediterranei a Msc è una situazione da guardare "con particolare attenzione".

"È chiaro che sarebbe assurdo se il nuovo proprietario decidesse di fare l'attività di rimorchio solo per sè stesso - aveva detto Schenone - dunque estremizzo il concetto però è da guardare con attenzione perché stiamo parlando di un servizio tecnico-nautico che si svolge in regime di monopolio".

Ma il tema del monopolio "non esiste" dice Gavarone: "Il servizio deve essere garantito per tutti e le condizioni di servizio vengono offerte in base ad una gara che indice l'autorità marittima e a cui può partecipare una pluralità di operatori e chi offre il servizio e le tariffe migliori se lo aggiudica".