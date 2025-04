Rende, alleanza tra Mi’Ndujo e Corrente per promuovere lo sharing elettrico

Mi’Ndujo, Corrente, Consorzio Autolinee 2 e Consorzio Autoservizi dei Due Mari hanno presentato una nuova collaborazione a favore della mobilità elettrica e condivisa, con un accordo che rafforza l’integrazione tra sharing e trasporto pubblico, anche a Rende e Cosenza.

Sharing elettrico – L’iniziativa nasce dall’unione di quattro soggetti attivi a vario titolo nel tessuto urbano e sociale cosentino: la catena gastronomica Mi’Ndujo, i due consorzi del trasporto pubblico locale e il servizio di mobilità elettrica Corrente, arrivato in città da pochi mesi. L’obiettivo dichiarato è promuovere uno stile di vita più sostenibile, combinando gusto, efficienza e rispetto ambientale. Il progetto è stato presentato pubblicamente il 16 aprile in via Marconi 82 a Rende, presso uno degli store Mi’Ndujo.

Obiettivi comuni – La collaborazione punta a consolidare una cultura della mobilità sostenibile attraverso sinergie che valorizzino sia i servizi di trasporto pubblico che le soluzioni di sharing. Corrente, piattaforma del Gruppo Tper, già attiva con auto e scooter elettrici, si prepara ora ad ampliare l’offerta locale introducendo anche le e-bike. Il debutto ufficiale delle biciclette a pedalata assistita è previsto per maggio, con una presentazione istituzionale alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo e di rappresentanti delle amministrazioni locali.

Nuovi mezzi – Le e-bike potranno essere prenotate e sbloccate tramite l’app Corrente, la stessa già utilizzata per le Renault Zoe e gli scooter attivi da luglio scorso. La facilità d’uso rimane uno dei punti di forza dell’intero sistema, progettato per rispondere in maniera flessibile alle esigenze di mobilità urbana. Le biciclette saranno visibili direttamente in app, garantendo continuità di servizio e rapidità d’accesso per tutti gli utenti.

Vantaggi integrati – Una parte centrale del progetto è costituita dalla sua intermodalità. Corrente prevede una politica tariffaria che favorisce gli utenti del trasporto pubblico locale, grazie a voucher specifici riservati agli abbonati. L’obiettivo è agevolare la transizione verso una mobilità condivisa che non sostituisca, ma integri, i mezzi pubblici, rendendo più semplice l’ultimo miglio e riducendo l’uso dell’auto privata.

Impegno ambientale – Mi’Ndujo ha inserito nel progetto anche il proprio orientamento plastic-free, attraverso l’uso di materiali compostabili o riciclabili nel packaging. “Vogliamo offrire un’esperienza gustosa e sostenibile, in cui ogni dettaglio rifletta il rispetto per l’ambiente”, ha spiegato il team Mi’Ndujo durante l’evento. L’intento è coerente con il messaggio complessivo della giornata: unire pratiche virtuose in diversi ambiti per generare un impatto positivo sul territorio.

Partecipazione – L’incontro ha coinvolto numerosi cittadini e clienti, attratti sia dalla proposta gastronomica sia dalla possibilità di conoscere da vicino un servizio di mobilità elettrica sempre più diffuso. La presenza delle istituzioni alla prossima presentazione delle e-bike conferma il ruolo strategico che la mobilità green sta assumendo anche nel contesto locale.