Spediporto, Andrea Giachero confermato alla guida dal nuovo Consiglio Direttivo

Andrea Giachero è stato confermato presidente di Spediporto per il triennio 2025-2028. La decisione è arrivata durante la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che ha anche ufficializzato l’elenco dei componenti e annunciato la nascita di nuove sezioni strategiche per affrontare le sfide del settore.

Nomina – Il Consiglio Direttivo, rinnovato a seguito dell’Assemblea Privata delle aziende associate, ha scelto di affidare nuovamente la guida dell’associazione a Giachero, 59 anni, figura già centrale nella logistica internazionale. Amministratore Delegato di Priano Marchelli SPA e USA, Giachero siede anche nel Board of Directors di GTS Group ed è attivo in numerose realtà del comparto, tra cui Confetra, Fedespedi e l’Organismo di Partenariato del Porto di Genova.

Prospettive – “Il nuovo triennio si apre con la volontà di proseguire lungo il percorso tracciato”, ha dichiarato Giachero subito dopo la rielezione. “Vogliamo consolidare il ruolo di Spediporto come punto di riferimento per la logistica e la portualità, non solo a livello locale ma anche nazionale e internazionale”. Il presidente ha voluto ringraziare lo staff dell’associazione per il lavoro svolto, evidenziando la volontà di affrontare il futuro con “visione strategica, competenze solide e spirito di squadra”.

Sfide – Il Direttore Generale Giampaolo Botta ha sottolineato le difficoltà che attendono il comparto: “Saranno tre anni molto complicati, perché il nostro è un settore toccato da tensioni geopolitiche ed economiche. Serve una prospettiva di sviluppo ma anche di aggiornamento professionale e tecnologico”. Botta ha invitato il Consiglio a farsi promotore di un cambiamento nel ruolo dello spedizioniere all’interno della supply chain.

Organizzazione – Durante la riunione sono state ratificate le nomine dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Federico Bacigalupo, Andrea Bartalini, Stefano Bragone, Marcello Calamarà, Michele Capodanno, Andrea Capodici, Roberto Dafarra, Alessandro Dellepiane, Guido Falletti, Barbara Lualdi, Manlio Marino, Alessandra Orsero, Nicola Pitto, Giorgio Porello, Matteo Sada, Luigi Trojani e Mirko Volterrani. I revisori dei conti saranno Samuele Abbate, Renzo Muratore, Luca Spallarossa, Marco Vassallo e Alberto Verardo.

Innovazione – Ampio spazio è stato riservato anche alla riorganizzazione interna dell’associazione, con la creazione di nuove sezioni: Logistica, Air Cargo, Trasporto (già FEDIT Genova), Last Mile Delivery, E-Commerce, ESG (sustainable development) and Special Project, Digital Transformation, Research and Consulting, e International Partnership. Un segnale della volontà di affrontare in modo strutturato l’evoluzione del settore, con particolare attenzione alle tecnologie digitali, alla sostenibilità e ai nuovi modelli di distribuzione.

