Friuli Venezia Giulia, arriva un’unica app per pianificare e pagare tutti gli spostamenti

La Regione Friuli Venezia Giulia ha presentato MaaS FVG, una piattaforma digitale che consente di pianificare e acquistare viaggi integrati attraverso un’unica app, Glimble FVG, disponibile da fine aprile.

Tecnologia integrata – MaaS FVG è una delle prime iniziative italiane di Mobility as a Service su scala regionale. Sviluppata da Tpl Fvg con tecnologia del Gruppo Arriva in collaborazione con Moovit, la piattaforma è finanziata dalla Regione con 1,7 milioni di euro e si inserisce tra le azioni di accompagnamento a GO!2025, l’evento che ha eletto Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della cultura.

Accessibilità e offerta – Con Glimble FVG sarà possibile pianificare e acquistare biglietti per autobus urbani ed extraurbani, treni regionali Trenitalia, servizi marittimi, linee internazionali Apt Gorizia, bike sharing a Trieste e Gorizia e parcheggi al Trieste Airport. In futuro saranno integrati anche taxi, altri parcheggi e operatori privati.

Contesto europeo – Il concetto di Mobility as a Service ha preso piede a livello internazionale nel 2015, ma solo nel 2019 la Berliner Verkehrsbetriebe ha lanciato la prima piattaforma europea su vasta scala. In Italia, iniziative simili stanno emergendo con il programma “MaaS for Italy” finanziato dal PNRR. Il progetto del Friuli Venezia Giulia si distingue per copertura e livello di integrazione.

Turismo e residenti – Il lancio è previsto a ridosso della stagione estiva, con l’obiettivo di fornire ai visitatori un servizio efficiente e integrato. Ma l’app è pensata anche per i residenti, che potranno gestire ogni spostamento in regione da un unico strumento. «Il trasporto pubblico in Friuli Venezia Giulia è un’eccellenza per affidabilità e capillarità» ha dichiarato Aniello Semplice, amministratore delegato di Tpl Fvg. «Con MaaS facciamo un salto di qualità, migliorando accessibilità e integrazione».

Collaborazioni strategiche – Il progetto coinvolge Trenitalia, Aeroporto Friuli Venezia Giulia e altri partner locali. «Partecipare a MaaS FVG ci consente di potenziare la dimensione digitale dei trasporti» ha spiegato Elisa Nannetti, direttore regionale Trenitalia Fvg. «Miglioriamo così la conoscenza della domanda e possiamo tarare meglio l’offerta».

Sviluppi futuri – Uno degli elementi più innovativi della piattaforma è la modalità swipe, che consente pagamenti posticipati e l’applicazione automatica della tariffa più conveniente. «Accogliamo con favore ogni strumento che semplifichi il viaggio» ha dichiarato Marco Consalvo, amministratore delegato del Trieste Airport. «Poter acquistare con una sola app biglietti ferroviari, parcheggi e trasporti pubblici è un valore aggiunto anche rispetto a molti altri territori europei».

