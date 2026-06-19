Genova, ai Giardini Luzzati il murale che unisce Genoa e Sampdoria

GENOVA - Per la prima volta a Genova un murale raffigura insieme Genoa e Sampdoria attraverso uno dei derby entrati nella memoria collettiva della città. Protagonisti dell’opera sono Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, simboli di una stagione del calcio ancora profondamente legata ai quartieri, alle persone e alla dimensione popolare dello sport.



L’opera, intitolata “Pallone, il calcio di una volta”, è stata realizzata dall’artista italiano Chekos nell’ambito della collaborazione tra Giardini Luzzati – Spazio Comune e Walk The Line, il più importante progetto di arte pubblica della Liguria.

Lo svelamento del murale si terrà Lunedì 22 giugno alle ore 14.30 ai Giardini Luzzati – Spazio Comune.

L’intervento trova spazio accanto al Campetto Eduardo Galeano, dedicato al grande scrittore uruguaiano di origini genovesi che ha raccontato il calcio come una delle più autentiche espressioni della cultura popolare. Una collocazione che rafforza il significato dell’opera come omaggio non soltanto alla storia sportiva della città, ma anche ai valori di aggregazione, amicizia, solidarietà e appartenenza che il calcio continua a rappresentare.

Chekos è già noto a Genova per il murale dedicato agli Ex-Otago in Corso De Stefanis e per l’opera “Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei”, ispirata a Don Gallo.



Il progetto è sostenuto da entrambe le società calcistiche cittadine, che saranno presenti con propri rappresentanti. La direzione artistica è curata da Marco Montoli e Andrea Pioggia.

Interverranno rappresentanti dei Giardini Luzzati – Spazio Comune, Walk The Line, l’artista Chekos, Marco Montoli e Andrea Pioggia e rappresentanti delle società calcistiche cittadine.





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