Genova: accoltellato un uomo nel centro storico

Ancora un episodio di violenza in via Prè, una delle strade più problematiche del centro storico genovese. Un uomo di circa 30 anni, di origini nordafricane, è stato ferito con una coltellata all’addome da un altro straniero, presumibilmente connazionale. Il movente resta al momento sconosciuto.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale Galliera. Sul caso indaga la polizia, intervenuta rapidamente con le volanti per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile dell’aggressione.

L’episodio riaccende i riflettori sulla situazione di degrado e insicurezza nella zona: alla fine di agosto, sempre in via Prè, un giovane marocchino era stato accoltellato in circostanze simili. In quella occasione l’aggressore era stato subito bloccato dalla polizia locale. Tra le piste investigative più battute c’è ancora una volta quella di un possibile regolamento di conti legato al traffico di droga.

