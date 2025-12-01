Genova accende il Natale: a De Ferrari arriva l’albero “green” alto 15 metri, realizzato interamente con materiale riciclato
di Redazione
L'albero ha oltre 15 metri di altezza, costruito interamente con materiali riciclati e riciclabili
A Genova fervono i preparativi per l’avvio ufficiale delle festività natalizie. In piazza De Ferrari è infatti in corso l’allestimento del nuovo albero di Natale “green”, una struttura scenografica e sostenibile che rappresenterà il cuore simbolico delle celebrazioni cittadine.
Il montaggio, iniziato nelle ultime ore, dovrebbe essere completato tra domani e mercoledì. Si tratta di un albero imponente: oltre 15 metri di altezza, costruito interamente con materiali riciclati e riciclabili. Una scelta in linea con la crescente attenzione della giunta comunale ai temi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare.
L’albero “green”, illuminato da un sistema a basso consumo energetico, sarà uno degli elementi centrali delle decorazioni natalizie del centro. La piazza, già in fase di restyling in vista delle accensioni ufficiali, si prepara infatti a diventare nuovamente il fulcro delle iniziative pubbliche, dagli spettacoli di luce agli eventi per famiglie e turisti.
L’arrivo dell’albero sostenibile conferma la volontà dell’amministrazione comunale di proporre un Natale moderno, attento all’ambiente ma capace di mantenere intatto il fascino della tradizione. Una volta completato il montaggio, la struttura diventerà la scenografia delle prossime settimane di festa, pronte ad animare il cuore della città.
