Genova: A10, incidente tra Pegli e Pra', quattro feriti e cinque veicoli coinvolti, coda fino a 7 km in direzione Ponente

È stata riaperta alla circolazione nel pomeriggio la tratta dell’autostrada A10 Genova-Savona compresa tra i caselli di Genova Pegli e Genova Prà, precedentemente chiusa in direzione Savona a causa di un grave incidente che ha coinvolto cinque veicoli, tra cui due autocarri e tre automobili. Lo rende noto Autostrade per l’Italia.

Secondo quanto riferito dalla polizia stradale, nell’incidente sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, tre carri attrezzi, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi, si sono registrati forti disagi alla circolazione: in particolare, sono stati segnalati fino a 7 chilometri di coda tra il bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Prà. Al momento la situazione è in via di miglioramento.

Traffico rallentato anche in altri punti della rete autostradale: due chilometri di coda per un altro incidente tra Arenzano e il bivio A10/A26, mentre code in uscita si registrano a Genova Prà per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Durante la chiusura del tratto interessato, per chi proveniva da Genova, era consigliata l’uscita a Genova Aeroporto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.