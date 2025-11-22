Genova: a Sturla la 'Passeggiata in rosso', evento contro la violenza sulle donne

A Sturla si è svolta la Passeggiata in Rosso, l’iniziativa dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Durante l’evento, in collegamento con Luca Pandimiglio, sono intervenute Antonella Benvenuti, assessora alle Pari Opportunità del Municipio Levante, e Laura Gaggero, vicepresidente della Consulta delle elette dello stesso municipio. Un momento di partecipazione e impegno civile, pensato per ribadire l’importanza di una comunità unita nel contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.