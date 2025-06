Genova, a ottobre il convegno sulle Resistenze europee organizzato dall'Ilsrec con la 'benedizione' del presidente Mattarella

Un'iniziativa che ha ricevuto l'apprezzamento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: l'Istituto ligure per la storia della Resistenza (Ilsrec) ha organizzato a Genova un convegno internazionale di studi sulle resistenze europee, un progetto che è stato visto positivamente dal presidente Mattarella, al quale è stato raccontato dai vertici dell'Istituto durante la visita a Roma nella giornata di ieri (LEGGI QUI).

Il convegno - L'obiettivo dell'evento è quello di "allargare il campo di indagine all'idea di Europa sviluppatasi nei paesi dell'Europa orientale durante la Seconda guerra mondiale e nell'immediato dopoguerra - spiega il presidente dell'Istituto Giacomo Ronzitti -. Si tratta di un campo di indagine finora quasi inesplorato, ma che crediamo possa portare a risultati significativi non solo in termini di conoscenza storica, ma anche per la costruzione di una comune identità europea. Più precisamente, il progetto si propone di indagare l'europeismo in tutti i paesi dell'Europa centrale e orientale, dalla Polonia ai Balcani, Ucraina compresa, senza trascurare la stessa Unione Sovietica, che fin dai tempi di Lenin e Trotsky aveva riflettuto criticamente sui progetti di unificazione continentale. Questi progetti verranno indirettamente confrontati con la visione dell'Europa che prese forma nella Resistenza in Francia, Germania e Italia, paesi in cui si affermò chiaramente una prospettiva federalista e ai quali sarà dedicata la seconda sessione del convegno. La parte finale del convegno esaminerà poi l'atteggiamento assunto da americani e sovietici nei confronti dell'unificazione europea, con i sovietici che, a differenza dei primi, non hanno mai nascosto la loro avversione verso progetti che risvegliavano in loro il ricordo della vecchia logica politica del cosiddetto cordone sanitario".

Ospiti - La sede dell'evento sarà Palazzo Doria-Spinola in Largo Eros Lanfranco: nella Sala consigliare della Città Metropolitana si alterneranno gli interventi di esperti dell'Università di Genova e di altri atenei italiani e internazionali, oltre all'Ilsrec stesso, la Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini, la Fondation Archives Européennes (Fondazione Archivi Europei) di Ginevra e l'Istituto di informazione scientifica sulle scienze sociali dell'Accademia russa delle scienze.

