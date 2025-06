Istituto ligure per storia Resistenza in visita dal presidente Mattarella: "Ci ha ringraziati per la nostra attività"

Trasferta romana per l'Istituto ligure per la storia della Resistenza, i cui vertici sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dal consigliere Gianfranco Astori. La promessa di questo appuntamento era arrivata durante la visita del presidente a Genova per le celebrazioni del 25 aprile: la concomitanza dell'arrivo dei capi di stato internazionali per i funerali di Papa Francesco aveva accorciato la permanenza nel capoluogo ligure di Mattarella, che fu costretto a rimandare l'appuntamento con l'Istituto.

"È stato un bellissimo incontro" racconta il presidente dell'Istituto Giacomo Ronzitti, a Roma insieme al suo vice Franco Gimelli. Proprio Gimelli ha curato la nuova edizione della cronaca militare del fratello Giorgio, il partigiano Gregory, quel "La Resistenza in Liguria" che è diventato uno dei testi di riferimento per studiosi e appassionati, scritto dopo "un ventennio in cui ha raccolto testimonianze e documenti". La nuova edizione è stata pubblicata in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione, "lo avremmo dovuto donare al presidente il 25 aprile ma doveva tornare a Roma" racconta Ronzitti. "Gli abbiamo illustrato i contenuti di questi due volumi importanti, abbiamo parlato col presidente e gli abbiamo raccontato l'attività dell'istituto - spiega -. Ha ringraziato l'istituto, ha avuto parole di apprezzamento per l'attività didattico-informativa e di ricerca. Ci ha incoraggiati a continuare a svolgere questa attività che considera preziosa per la maturazione di una coscienza civile per le nuove generazioni".

L'incontro è stato un'occasione per confrontarsi sui temi "dell'antifascismo, della lotta di Liberazione, i valori fondanti della Repubblica".

