Federlogistica, Matteo Campora nominato coordinatore Ambiente e Sostenibilià

La Presidenza Nazionale di Federlogistica – Conftrasporto Confcommercio ha conferito all’avvocato Matteo Campora l’incarico di Coordinatore Nazionale della Sezione Ambiente e Sostenibilità.

La nomina si inserisce nel percorso di sviluppo strategico delle politiche ambientali della Federazione, che punta a rafforzare il ruolo della sostenibilità all’interno dei settori della logistica, dei trasporti e dell’intermodalità. Un ambito sempre più centrale anche in relazione alla gestione di filiere complesse, che richiedono elevati standard di affidabilità sia sul piano reputazionale sia su quello operativo.

Tra i temi chiave che rientrano nel nuovo incarico figura anche la gestione logistica del ciclo dei rifiuti, settore in cui le competenze ambientali, normative e organizzative rappresentano un fattore decisivo per garantire efficienza, trasparenza e sostenibilità dei processi.

Con questa scelta Federlogistica conferma la volontà di integrare in modo strutturale le politiche ambientali nelle strategie di sviluppo del comparto, rispondendo alle sfide poste dalla transizione ecologica e dall’evoluzione delle normative europee e nazionali.

