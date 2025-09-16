Genova: a 74 anni fa ancora il ladro acrobata, si arrampica sui tubi di un palazzo ma viene scoperto dalla vittima e arrestato

A 74 anni si arrampica ancora come un giovane acrobata, ma per rubare. È finito in manette un anziano sorpreso nella notte tra domenica e lunedì mentre stava svaligiando un appartamento nel quartiere di Castelletto, in corso Dogali. A scoprirlo è stata la stessa proprietaria di casa, che non solo lo ha sorpreso mentre rovistava tra le sue cose, ma ha anche avuto il coraggio di inseguirlo e guidare la polizia fino al suo arresto.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione arrampicandosi lungo le tubature esterne del palazzo fino alla finestra del bagno, al secondo piano. Dopo aver forzato le inferriate con un cric, è riuscito a entrare nell’appartamento. Ma la giovane inquilina lo ha colto sul fatto. Minacciata dal ladro affinché non parlasse, non si è fatta intimidire: lo ha inseguito per strada senza mai perderlo di vista e ha contattato le forze dell’ordine.

Durante la fuga, anche un residente della zona ha notato la scena e ha deciso di aiutare, partecipando all'inseguimento. La polizia ha infine bloccato l’uomo nelle vicinanze del palazzo. Addosso gli sono stati trovati due cacciavite, guanti in lattice e un cosmetico rubato dalla borsa della vittima.

Non è tutto: sotto la finestra da cui era entrato, gli agenti hanno rinvenuto una borsa contenente un vero arsenale da scasso – due piedi di porco, un trapano a manovella, una cesoia, uno scalpello, un martello, una chiave a pappagallo e cinque corde.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di rapina ed è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Dai controlli è emerso che era già sottoposto a obbligo di dimora notturna e a due presentazioni settimanali in caserma.

