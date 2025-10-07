Cronaca

Genova, 7 ottobre: allarme bomba nei pressi della Sinagoga di via Bertora, borsa sospetta abbandonata fatta brillare dagli artificieri

di Stefano Rissetto

27 sec

Allarme all'incrocio Assarotti-Bertora, dove è stata rafforzata la vigilanza in ragione della data che ricorda il massacro di ebrei perpetrato da Hamas nel '23

Gemacht.it

Nei pressi della Sinagoga di via Bertora, a Genova, è stata notata in mattinata una borsa abbandonata. Data la ricorrenza del 7 ottobre, in occasione della quale è stata rafforzata la vigilanza al tempio ebraico genovese, è stato disposto l'intervento degli artificieri per occuparsi dell'oggetto e sgombrare ogni dubbio.

Chiusa via Assarotti alle auto e ai pedoni nel tratto interessato, gli artificieri hanno fatto brillare la borsa. Per fortuna era un falso allarme. Ma la situazione resta tesa nella giornata che ricorda il massacro di ebrei perpetrato da Hamas nel '23.

Tags:

7 ottobre sinagoga

