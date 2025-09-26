Genova: 5 mesi a Biasotti per falso in bilancio

È stato condannato a cinque mesi di reclusione con la condizionale l’ex senatore e già presidente della Regione Liguria Sandro Biasotti, nell’ambito di un procedimento per falso in bilancio relativo agli esercizi 2017 e 2018 della società Biasotti Group Srl.

Il giudice ha accolto in parte le richieste dell’accusa, derubricando l’imputazione a fatto di lieve entità. Il pubblico ministero Giancarlo Vona, che ha condotto l’inchiesta insieme all’aggiunto Francesco Pinto, aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione.

Al centro dell’indagine, la rete di concessionarie automobilistiche Novelli, AutoBi e Bimauto, riconducibili alla holding Biasotti Group, finita nel mirino della magistratura per una presunta frode fiscale legata alla compravendita di veicoli e all’evasione dell’IVA.

Secondo l’accusa, Biasotti, in qualità di consigliere di amministrazione, avrebbe "abbellito" e manipolato i bilanci della società per migliorarne la posizione finanziaria. L’ex politico ha sempre respinto le accuse, rifiutando anche ogni proposta di patteggiamento, e sostenendo di non aver partecipato alle riunioni del CdA in quanto impegnato all’epoca a Roma per il suo incarico parlamentare.

Con questa sentenza, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità dell’ex presidente ligure, pur valutando i fatti come non gravi, limitando quindi l’entità della condanna.

