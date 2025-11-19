Genova, 40 eventi per la Giornata contro la violenza sulle donne

Genova si prepara al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un calendario di oltre 40 eventi distribuiti per tutto il mese, a partire dall'8 novembre. Iniziative culturali, incontri e momenti di sensibilizzazione si svolgono anche nei Municipi, coordinati dal Comune di Genova e presentati dall’assessore alle Pari opportunità Rita Bruzzone.

"Promuovere la consapevolezza sulla violenza contro le donne è un impegno costante, fondamentale per favorire un cambiamento culturale autentico", afferma Bruzzone. L’assessore sottolinea anche l’importanza della recente legge che chiarisce che ogni atto sessuale senza consenso costituisce stupro, definendola un traguardo rilevante per la società.

Le iniziative puntano a richiamare l’attenzione sull’impegno condiviso necessario per contrastare ogni forma di violenza, promuovendo rispetto e parità di genere. Fondamentale è anche fornire alle donne informazioni sui numeri di emergenza, sui centri antiviolenza e sui servizi di supporto, rafforzando reti di aiuto solide ed efficaci.

Bruzzone ringrazia i Municipi e le realtà locali che hanno collaborato alla realizzazione del calendario, definito "ricco e profondo" nella sua capacità di coinvolgere la cittadinanza.

