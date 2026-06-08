Genova, dal 15 giugno torna accessibile il tunnel pedonale di Borgo Incrociati

Dopo oltre un anno di attesa e una serie di rinvii, arriva finalmente una svolta per residenti, pendolari e commercianti della Val Bisagno: il sottopasso pedonale di Borgo Incrociati tornerà accessibile al pubblico a partire da lunedì 15 giugno.

La riapertura, attesa da tempo dagli abitanti del quartiere, rappresenta un passaggio importante per la viabilità pedonale della zona. In una prima fase, il tunnel sarà utilizzabile esclusivamente in orario diurno, dalle 8 alle 20, mentre gli interventi ancora in corso proseguiranno nelle ore notturne.

Particolarmente soddisfatte le attività commerciali dell’area, che negli ultimi mesi hanno dovuto fare i conti con le conseguenze della chiusura. Tra queste il Librificio del Borgo, che a marzo aveva lanciato un appello alle istituzioni per sollecitare una soluzione. Per la libreria, infatti, il sottopasso costituisce di fatto il principale accesso per clienti e visitatori.

Il passaggio, di proprietà di Rfi, era stato chiuso nel maggio 2025 per consentire l’esecuzione dei lavori. Da allora il cronoprogramma ha subito diversi slittamenti: la riapertura era stata inizialmente annunciata per il 23 dicembre, successivamente rinviata al 31 marzo e infine fissata alla metà di giugno.

A confermare il nuovo termine è stato l’assessore ai Lavori pubblici, Massimo Ferrante, che ha spiegato come gli interventi all’interno del sottopasso, affidati al General Contractor Cociv, stiano proseguendo regolarmente. Secondo quanto comunicato dal consorzio, l’apertura al pubblico sarà quindi garantita dal 15 giugno.

L’obiettivo finale resta quello di restituire alla città un’infrastruttura completamente operativa. La prosecuzione dei lavori durante la notte consentirà infatti di arrivare entro il 30 settembre alla piena fruibilità 24 ore su 24, con il completamento definitivo dell’opera secondo il progetto previsto.

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