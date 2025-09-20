Genova, 1° congresso medici di famiglia. Fertonani: "Figura fondamentale"

Si è tenuto in due giornate a genova il 1° Congresso Ligure della Medicina Generale L’evento ha particolare rilevanza per la nostra Regione e non solo, poiché le due più importanti sigle della Medicina Generale, FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) si riuniscono in un vero momento di confronto clinico, organizzativo e professionale storico per valorizzare il ruolo specifico del Medico di Famiglia in una fase di grande trasformazione della Professione. abbiamo intervistato Marco Fertonani ceo e founder di casa della salute ascoltiamo

