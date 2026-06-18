Genoa, torna il "Trofeo Spagnolo". L'8 agosto sfida al Deportivo La Coruna

Tra le novità dell’estate del Genoa guidato da Daniele De Rossi c’è anche il ritorno di un appuntamento storico che mancava da oltre un decennio. Dopo l’ultima edizione disputata nel 2012, l'8 agosto torna infatti il Trofeo Spagnolo, manifestazione dedicata alla memoria di Claudio Spagnolo e tradizionalmente organizzata a ridosso dell’inizio della stagione per offrire ai rossoblù un test internazionale di prestigio.

Quella in programma sarà la sedicesima edizione del torneo. L’ultima volta il palcoscenico del Ferraris aveva ospitato il Galatasaray, mentre quest’anno l’avversario sarà il Deportivo La Coruña, reduce dalla recente promozione nella Liga spagnola.

Si tratterà della seconda partecipazione di una squadra spagnola nella storia del torneo: l’unico precedente risale infatti al 2010, quando il Genoa affrontò l’Athletic Bilbao davanti al pubblico di Marassi.

Nel precampionato rossoblù, probabile anche una tournee in Inghilterra, con l'ipotesi di affrontare anche il Leicester.

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