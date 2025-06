Genoa: Norton-Cuffy campione d'Europa U21 con l'Inghilterra

Dopo una stagione cominciata in salita, l’estate 2025 ha regalato a Brooke Norton-Cuffy un momento che segna una vera svolta nella sua giovane carriera. Il terzino inglese, arrivato al Genoa lo scorso agosto per circa un milione di euro più bonus, ha concluso in grande stile il suo anno con la prestigiosa vittoria dell’Europeo Under 21, alzando il trofeo insieme all’Inghilterra.



Il percorso dell’esterno destro non è stato semplice: rallentato da noie muscolari e reduce da un’operazione ai piedi effettuata prima dello sbarco in Liguria, ha faticato a trovare continuità nella prima parte della stagione. Ma il lavoro costante e la fiducia del club lo hanno portato a ritagliarsi spazio e minuti nel finale di campionato, fino a guadagnarsi la convocazione per la rassegna continentale.



In Slovacchia, Norton-Cuffy non è partito da titolare, ma ha saputo rendersi prezioso in più occasioni, confermandosi una delle armi più affidabili in uscita dalla panchina. Nella finale contro la Germania ha giocato un ruolo fondamentale: è stato decisivo sia nel contribuire all’azione del gol del 3-2 che ha risolto il match, sia nel respingere un tiro avversario che, a pochi istanti dalla fine, avrebbe potuto cambiare la storia della partita, impattando invece sulla traversa dopo il suo tocco.

In totale, il difensore del Genoa ha collezionato cinque presenze e 160 minuti complessivi nel torneo, dimostrando che il suo valore va ben oltre le statistiche. La vittoria europea rappresenta per lui un riscatto personale, soprattutto dopo le critiche ricevute all'arrivo in rossoblù, quando il suo stato fisico era ancora lontano dall’ottimale. Testimonianza del suo impegno? Le corse serali solitarie lungo Corso Italia, simbolo della determinazione di chi vuole tornare al top.

Norton-Cuffy ha così permesso al Genoa di essere l’unica squadra italiana rappresentata in campo durante l’atto finale dell’Europeo. Ora si gode un periodo di meritato riposo, in attesa di riprendere la preparazione estiva: potrebbe unirsi al gruppo di mister Vieira verso la fine del ritiro a Moena, oppure direttamente nella seconda fase di lavoro a Pegli.

