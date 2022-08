Genoa, Msc e Radio 105 i nuovi sponsor sulla maglia

di Redazione

Msc Crociere ha deciso di concentrare nel capoluogo ligure la gestione della logistica di tutta la flotta

Questa mattina il Genoa ha ufficializzato il nuovo sponsor che sarà l'azienda inglese Castore.

I tifosi sono in attesa di conoscere come saranno le nuove maglie che verranno presentate entro la fine della settimana. Secondo indiscrezioni gli sponsor saranno Msc e Radio 105 i principal sponsor della stagione sulla nuova maglia (nella foto un'anteprima non ufficiale)

