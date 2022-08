Genoa, ufficializzato Castore e cresce l'attesa per le nuove maglie

di Matteo Angeli

Blazquez: "In un periodo in cui siamo alle prese con una svolta epocale nella nostra storia, siamo determinati a iniziare questo viaggio"

Il Premium brand di abbigliamento sportivo Castore e il Genoa Cricket and Football Club comunicano di aver sottoscritto una partnership pluriennale a partire dalla stagione sportiva 2022/23. In base agli accordi Castore diventa nuovo fornitore dei kit tecnici e partner commerciale.

In quota a Castore ci sono già Newcastle United, Aston Villa FC, Bayer 04 Leverkusen, Sevilla FC, la Nazionale inglese di cricket e la McLaren in F1.

Attesa intanto per le nuove maglie che verranno presentate prima dell'esordio di lunedì prossimo in Coppa Italia.

Il nuovo sponsor tecnico provvede ai design su misura per le divise da gioco e ai capi di allenamento per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre a una gamma di proposte per la fan-base. La stagione in corso è pure la prima a vedere i nove volte campioni d’Italia sfoggiare il nuovo stemma societario.

La partnership si basa sulla collaborazione tra un marchio di abbigliamento giovane, dinamico, ambizioso e uno dei club più accreditati e ricchi di storia, rappresentante della più antica e longeva squadra di football in Italia, nonché membro fondatore dell’esclusivo “Club dei Pionieri”, una rete globale che unisce le squadre di calcio di più antica fondazione nel mondo.

Pascal Lafitte, Head of Partnerships di Castore, spiega: “Il Genoa CFC aggiunge grande valore al team Castore. Condividiamo l’ambizione di sviluppare un progetto importante, ben radicato nella nostra etica di riferimento “Better Never Stops”. Siamo incredibilmente orgogliosi di annoverare il Genoa CFC nella nostra flotta e non vediamo l’ora di adoperarci per concorrere ai migliori successi sportivi”.

Andrés Blázquez Ceballos, Ceo del Genoa, dichiara: “È un grande piacere che Castore muova i primi passi nel calcio italiano con il Genoa. Castore è un marchio giovane, di successo e innovativo che si impegna a valorizzare il nostro grande patrimonio sportivo in modo contemporaneo ed elegante. E’ un brand che sta guadagnando ogni anno una visibilità sempre più marcata nel panorama internazionale, in un periodo in cui siamo alle prese con una svolta epocale nella nostra storia. Siamo determinati a iniziare questo viaggio con l’obiettivo di potenziare la crescita delle due realtà, ognuna con grandi aspettative per il futuro”.