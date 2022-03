Genoa, l'addio di Criscito: giocherà a Toronto fino a dicembre 2023

di Redazione

Il capitano rescinde il contratto con i rossoblù e parte per il Canada. Blessin ha preso atto della sua volontà di fare una nuova esperienza

Il capitano del Genoa Domenico Criscito ha deciso: lascia il Genoa e vola a Toronto.

Una decisione che era nell'aria da tempo. Mimmo ha deciso di concludere la sua carriera non al Genoa, come fino a poco tempo fa era nei suoi piani, nei suoi sogni, ma in Canada.

Una scelta che sia la società, sia l'allenatore Blessin ("non sono abituato a contrastare scelte di questo tipo"), ha detto ieri hanno rispettato.

Criscito volerà oltre oceano fra qualche giorno e firmerà un contratto fino a dicembre 2023.