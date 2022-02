Genoa, Mimmo Criscito "accarezza" l'idea Toronto

di Redazione

Il capitano rossoblù ed il suo procuratore stanno esaminando l'offerta del Toronto: due anni di contratto dal primo marzo. Smentite le voci di un infortunio "diplomatico"

Mimmo Criscito potrebbe accettare l'offerta del Toronto e finire così la carriera in MLS. L'agente del giocatore sta esaminando la possibile strada della risoluzione del contratto con il Genoa. Un passo che ovviamente renderebbe più vicina la firma per il club canadese. Per il capitano del Genoa un contratto di due anni a partire dal prossimo primo marzo. E' una idea che sta balenando in queste ore nella testa del giocatore che avrebbe la sensazione di non avere più un ruolo centrale nel “progetto Genoa” dei 777.

E qui bisogna essere molto chiari: vanno smentite tutte le voci secondo cui a fargli saltare la trasferta di Venezia sia stato un incidente diplomatico. Il problema muscolare è reale, ma di certo non così grave da fargli mettere in discussione il possibile accordo con il Toronto a partire dal prossimo mese. In Canada come noto dalla prossima estate andrà anche Lorenzo Insigne, che invece finirà la stagione col Napoli.

Criscito, che ha compiuto 35 anni lo scorso 31 dicembre, aveva esordito giovanissimo nella famosa partita col Cosenza a Marassi, quello dell'orgoglio rossoblù: in campo la squadra Primavera e la Nord a cantare per tutti i 90 minuti nonostante la retrocessione in serie C. Era stato scoperto nello Sporting Volla da Claudio Onofri, che insieme ai fedelissimi Bugli e Bucalo, era andato a seguire un provino di ragazzini che giocavano nelle squadre dell'hinterland napoletano.

Dopo sette stagioni nello Zenit San Pietroburgo era rientrato al Genoa nell'estate 2018, firmando un contratto di cinque anni che dovrebbe scadere il 30 giugno 2023. Con la maglia rossoblù ha disputato complessivamente 216 presenze, segnando 20 gol. In questa stagione ha segnato 5 reti in campionato ed una in Coppa Italia. Ventisei le presenze in Nazionale. Nel 2022 a causa di uno stiramento al polpaccio non ha mai giocato.