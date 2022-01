Genoa, Criscito duro: "Prestazione vergognosa. Ora lottiamo da grifoni"

di Marco Innocenti

"Ci prendiamo tutte le responsabilità. Responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori"

"O si molla e buttiamo tutto nella merda o si continua a lavorare cercando di uscire da questo momento". E' il duro, durissimo sfogo di Mimmo Criscito. Il capitano del Genoa affida ad un post su Instagram la sua delusione dopo la sconfitta contro lo Spezia e richiama tutti i compagni alla necessaria attenzione. "Lo so - prosegue Criscito - E' dura per tutti ma io preferisco la seconda. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono nonostante tutte le difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo la prestazione che secondo me è stata vergognosa e ci prendiamo tutte le responsabilità. Responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori. Testa alta e lottiamo da grifoni" conclude Criscito.