Genoa, altra tegola: si ferma di nuovo Criscito

di Gessi Adamoli

Lesione muscolare per il difensore: a rischio il prosieguo del campionato. Amiri ancora in dubbio, ballottaggi Maksimovic-Ostigard e Guddmundson-Yeboah

Un'altra tegola sul Genoa. Quando ormai sembrava prossimo al rientro si ferma nuovamente Criscito. Una lesione muscolare che non solo gli farà saltare la partita di domenica a Venezia, ma mette anche in dubbio il prosieguo del suo campionato. Il capitano si è sottoposto ad una risonanza e prossimamente si conosceranno i dettagli dell'infortunio che l'ha costretto ancora ai box. Quanto al futuro la sua prossima destinazione sembra il Toronto FC dove giocherà insieme a Insigne.

Possibile ma non scontato il recupero di Amiri, che quanto meno dovrebbe andare in panchina. Ostigard ha scontato la squalifica ed è in ballottaggio con Maksimovic. Preme per una una maglia da titolare anche Guddmundsson nel caso a fargli posto sarebbe Yeboah.