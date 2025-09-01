Genoa, giallo sull'affare Cornet: problema tecnico sul trasferimento fa slittare l'ufficialità
di F.S.
L'ultimo giorno di mercato si chiude con un mistero in casa Genoa: nonostante l'accordo trovato con il West Ham per il ritorno di Max Cornet, rimane il giallo sull'operazione visto che manca ancora l'ufficialità.
Ufficialità che era stata comunicata dal club sui canali social rossoblù, ma dopo pochi minuti i post sono stati rimossi: segnale che qualcosa potrebbe essere andato storto.
Si tratterebbe di un problema tecnico legato al Transfer Matching System della Fifa, che assicura la regolarità delle procedure. Lo stesso sistema avrebbe segnalato un problema, che tuttavia non dovrebbe fermare l'operazione. Dal Genoa, infatti, traspare ottimismo sulla buona riuscita del trasferimento.
