Genoa, Cornet l'ultimo colpo in entrata, Frendrup rimane: tutti gli acquisti e le cessioni dell'estate
di Filippo Serio
Si è chiusa ufficialmente la sessione di mercato estivo 2025, l'ultimo colpo in entrata per il Genoa è stato il ritorno di Max Cornet, in prestito dal West Ham. Il club ha ufficializzato anche il ritorno del francese, dopo che nella stessa giornata era stato ufficializzato anche il ritorno di Jean Onana, in prestito dal Besiktas.
Il club respinge quindi fino all'ultimo l'assalto a Morten Frendrup, che rimane in rossoblù, uno dei tasselli fondamentali del centrocampo di Vieira. Anche Vitinha resta al Grifone, manca tuttavia una vera alternativa a Lorenzo Colombo, unica punta di ruolo dell'organico
Questo il riepilogo delle principali operazioni di mercato portate a termine:
ACQUISTI
Marcandalli (fine prestito al Venezia)
Stanciu (svincolato)
Gronbaek (in prestito dal Rennes)
Carboni (in prestito secco dall'Inter)
Ellertsson (a titolo definitivo dal Venezia)
Onana (in prestito dal Besiktas)
Cornet (in prestito dal West Ham)
Siegrist (in prestito dal Rapid Bucarest)
Messias (rinnovo di contratto)
Sommariva (rinnovo di contratto)
Ostigard (in prestito dal Rennes)
Colombo (in prestito dal Milan)
CESSIONI
Badelj (svincolato)
Gudmundsson (riscattato dalla Fiorentina)
Pinamonti (fine prestito dal Sassuolo)
Miretti (fine prestito dalla Juventus)
Zanoli (fine prestito dal Napoli)
Ahanor (a titolo definitivo all'Atalanta)
De Winter (a titolo definitivo al Milan)
Kassa (fine prestito dal Maccabi Haifa)
Matturo (in prestito al Levante)
Bohinen (in prestito al Venezia)
Ankeye (in prestito alla Virtus Entella)
Vogliacco (in prestito al Paok Salonicco)
Bani (titolo definitivo al Palermo)
Aramu (contratto rescisso)
Yalcin (titolo definitivo all'Antalyaspor)
