Genoa, cordoglio nella Nord per la morte di "Gulliver" Castelli

di Redazione

Conosciuto anche con l'altro soprannome di Paolone per il fisico imponente, apparteneva alla vecchia Fossa dei Grifoni

Cordoglio in tutta la tifoseria del Genoa, con i gruppi social pieni di messaggi, per l'improvvisa scomparsa di Paolo Castelli, volto molto noto della Gradinata Nord e della vecchia Fossa dei Grifoni.

Conosciuto con i soprannomi “Gulliver” o “Paolone” per il fisico imponente, Castelli è mancato improvvisamente a 53 anni.