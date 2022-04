Genoa, Badelj: "Per salvarci dobbiamo voler soffrire"

di Redazione

"A Verona siamo mancati soprattutto nel ritmo. Bisogna ritornare quelli delle partite precedenti, nelle quali non abbiamo mai regalato niente ai nostri avversari"



"La partita con la Lazio? Dovremo impegnarci soprattutto nello spirito, nell’atteggiamento e nel voler migliorare anche tecnicamente, per sbagliare il minimo. Se vogliamo uscire da questa situazione dobbiamo voler soffrire".

Milan Badelj non si nasconde dopo la sconfitta di Verona, che ha interrotto la serie positiva inaugurata dall'arrivo di Blessin sulla panchina rossoblù. Per il centrocampista croato si può e si deve fare di più. "Soprattutto del primo tempo, a Verona siamo mancati soprattutto nel ritmo. Per ricominciare a correre dobbiamo fare un passo indietro e ripartire dalla scorse partite, dove per novanta minuti non abbiamo mai regalato nulla ai nostri avversari".